سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 20-7-2022 في محلات الصاغة

أسعار الذهب تتغير بشكل مستمر، وفي نفس اليوم، وذلك منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، نظرًا لتأثيرها على الأسعار عالميًا، وتشهد تذبذبًا كبيرًا منذ فترة في محلات الصاغة، لذا يبحث الناس بشكل يومي عن سعر جرام الذهب عيار 21 والأعيرة الأخرى.

وفي هذا الإطار، وحرصًا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يهم القراء بشكل يومي، نكشف من خلال هذا التقرير، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء الموافق 20 يوليو، الذي تشهد تذبذبا طفيفا حتى كتابة هذه السطور، وجاء كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الأربعاء الموافق 20 يوليو نحو 974 جنيهًا للبيع، و978 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 835 جنيهًا للبيع و838 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

أما سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 1113 جنيهًا للبيع، و1118 جنيهًا للشراء، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء بين 1,107,000 جنيه لعمليات البيع، و1,114,571 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب اليوم الأربعاء، 7792 جنيهًا للشراء، و7784 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال

وتباين سعر الذهب عيار 24 في أسواق المال اليوم الأربعاء، إذ بلغ 1042 جنيهًا، بما يعادل 55.09 دولار داخل أسواق المال، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 781.48 جنيه، وأصبح يعادل 41.32 دولار، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 911.86 جنيه بما يعادل 48.20 دولار، كما سجل سعر الجنيه الذهب 7,293 جنيه، بما يعادل 3845.08 دولار.