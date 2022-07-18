طارق الشناوي: كيرة والجن ينقل وقائع.. وحرك الروح الوطنية لدى الشباب

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن فيلم كيرة والجن يعد من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية مؤخرا، وحرك الروح الوطنية لدى الشباب، وهذا يحسب لمراون حامد الذي قدم أحداث ثورة 19 والوطنية والنضال ضد الإنجليز في شكل درامي جاذب جعل الكثيرين يقبلون عليه.

نقل الوقائع للجمهور

وأضاف «الشناوي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة»، أن اللغة السينمائية تحدثت بالديكور والإضاة وكل هذا كان له دور كبير في نقل الوقائع إلى الجمهور، مشيرا إلى أن فريق العمل من الممثلين كان صاحب أداء راقٍ، لافتا إلى أن العودة إلى الفترات التاريخية تكون من خلال الشكل والروح من أجل الوصول إلى أعماق المشاهد.

وأوضح الناقد الفني، أن وجهة نظره، أن العدوى نوعان؛ الأولى سلبية والثانية عدوى النجاح، وهذه حميدة تفتح شهية باقي الشركات لإنتاج أفلام مشابهة، وهذا يفتح المجال لتبعد الأفلام عن الحالات الدرامية التي تتكرر باستمرار.

عرض كيرة والجن في دور السينما

وعرض فيلم كيرة والجن، بطولة الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز في عيد الأضحى الماضي، وسط تحقيق نجاح كبير ومنافسة لباقي الأفلام المعروضة معه في نفس الموسم بسبب تقديم محتوى تاريخي وطني بشكل درامي مشوق عن بطل من أبطال مصر الذين ناضلوا ضد الإنجليز ولكن لا يعرفهم الكثيرون.