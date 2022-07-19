فيلم كيرة والجن يواصل تصدر الإيرادات ويحقق 1.8 مليون جنيه أمس الاثنين

لازال فيلم «كيرة والجن» يتصدّر إيرادات الأفلام بموسم عيد الأضحي، إذ حقق أمس نحو مليون و809 آلاف جنيه، حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

منافسة فيلم كيرة والجن للأفلام الأخرى

استطاع فيلم كيرة والجن أنَّ يتفوق على باقي الأفلام المنافسة بدور العرض، إ ينافس كلا من فيلم «بحبك» من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، وحمدي الميرغيني، وهدى المفتى، ومدحت تيخة وتأليف وإخراج تامر حسني، وفيلم «عمهم» بطولة محمد إمام، ومحمد سلام، وهدى المفتى، وأيتن عامر، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ورياض الخولي، وأحمد خالد صالح وتأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.

موسم عيد الأضحى

منذ 30 يونيو الماضي، وقبل انطلاق موسم عيد الأضحى بأسبوع، تم طرح فيلم كيرة والجن، وقد تربع على قائمة إيرادات أفلام عيد الضحى في السينما المصرية، مع بداية الأسبوع الثالث في دور العرض، وكاد أن تقترب إيراداته إلى 100 مليون جنيه.

قصة فيلم كيرة والجن

العمل مستوحى قصته الأساسية من رواية «1919»، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وهند صبري، وسيد رجب، مع أحمد مالك، وعلي قاسم، وهدى المفتي، ومحمد عبدالعظيم، وعارفة عبدالرسول، وتامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

وتمّ رفع باقي الأفلام التي كانت تنافس بدور العرض منذ عيد الفطر المبارك، حتي يكون هناك مساحة داخل دور العرض لباقي الأفلام.

نشاط فني لـ كريم عبدالعزيز

وعقب عرض فيلم «كيرة والجن»، بدأ الفنان كريم عبدالعزيز الترويج للعمل الفني المقبل الذي يقوم ببطولته، وهو مسلسل تاريخي بعنوان «الحشاشين.. أبطال وأباطيل من وحي التاريخ»، تأليف السيناريست عبدالرحيم كمال، وإخراج المخرج بيتر ميمي.