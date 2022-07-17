«هيئة الدواء» تكشف أسباب الإصابة بالشد العضلي.. ونصائح مهمة للمواطنين

قالت هيئة الدواء المصرية، إن بعض المواطنين ربما يصابون بالدوار في بعض الحالات مثل بعد تناول دواء أو نتيجة لعرض جانبي مع أدوية علاج ضغط الدم المرتفع، لذلك نصحت باستشارة الطبيب للتأكد من سبب الدوار وكيفية التعامل معه. ​

وأوضحت هيئة الدواء في تقرير رسمي لها، أسباب الشد العضلي، قائلة إنه تقلص مفاجئ لا إرادي لإحدى عضلات الجسم غالبًا في الساق أسفل الركبة، ويحدث لفترة قصيرة لا تتجاوز دقائق، لافتة إلى أن التقلص العضلي ينجم عنه عدم القدرة على استخدام العضلة مؤقتًا، وربما يحدث التهاب أو ألم حاد بالعضلة يستمر يوم كامل.​

أسباب الإصابة بالشد العضلي

وأضافت هيئة الدواء في تقريرها، أن الشد العضلي يحدث غالبًا نتيجة التدريب المكثف في الأحمال البدنية، الحمل، قلة شرب السوائل، التقدم في السن أو نقص بعض المعادن بالدم مثل البوتاسيوم والماغنسيوم والكالسيوم وكذلك نقص بعض الفيتامينات مثل B1 وB12، ونصحت المواطنين بضرورة استشارة الطبيب للتأكد من أن الشد العضلي لم يحدث كعرض جانبي مع بعض الأدوية والتأكد من عدم وجود أي تفاعلات دوائية. ​

ورش عمل متعلقة بالنشرات الصيدلية

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء عن فتح باب التسجيل في ورش عمل حول إجراءات تقديم ومراجعة الملفات الخاصة بالنشرات الصيدلية، التى تهدف إلى تعريف ممثلي شركات الأدوية بالقواعد العامة للتقدم لإدارة النشرات، والمعلنة على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع تسليط الضوء على المستندات المطلوبة، والخطوات اللازمة للتقدم لاعتماد نشرة دواء بشري، أو تقديم التماس للدراسة من قبل لجنة «الفارماكولوجي»، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة الشائعة التي ترد إلى إدارة النشرات، مع فتح باب النقاش للرد على أي استفسارات لدى المتدربين.