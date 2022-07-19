13 جثة مجهولة الهوية بموقع حادث أتوبيس المنيا.. وانهيار أسر الضحايا

كشف مصدر طبي، عن 13 جثة مجهولة لضحايا حادث تصادم أتوبيس المنيا بسيارة نقل ثقيل، ولم يستدل على هويتهم الشخصية، وجارٍ البحث لمعرفة ذلك.

التعرف علي 4 جثث بالحادث

وأكد المصدر التعرف على 4 جثث لضحايا الحادث «ليلي محمد برعي، 65 عاماً مقيمة بالقاهرة، ومحمود حمدي محمود، 27 عاما، طبيب بيطري، يقيم بمحافظة أسيوط، وأحمد بهاء عبدالعزيز، يقيم بمحافظة أسيوط، وعمر أحمد محمود، ويقيم بمحافظة سوهاج».

ملابسات الحادث

كان حادث تصادم وقع، اليوم الثلاثاء، بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل على طريق المنيا، وأسفر عن الحادث مصرع 23 شخصاً وإصابة 30 آخرين، عبر الطريق الصحراوي الشرقي أمام الكيلو 93 بمركز ملوي.

انهيار أسر الضحايا

بينما، شهدت مستشفى ملوي العام، حالة من بكاء وانهيار أسر الضحايا، جراء ووع الحادث اليوم، وفقدان بعض من أسرهم.

وانتقل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إلى موقع الحادث لاطمئنان عل المصابين والوقوف على الملابسات الأولية له.