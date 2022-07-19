محافظ المنيا يزور المصابين في حادث أتوبيس النقل الجماعي

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حالة المصابين بحادث تصادم أتوبيس نقل جماعي من الخلف، بسيارة نقل مقطورة بالطريق الصحراوي الشرقي أمام الكيلو 93 بمركز ملوي، وذلك بمستشفى ملوي التخصصي، حيث أسفر الحادث عن وفاة 23 مواطنًا بينهم جثث لم يتم التعرف على هويتها، وإصابة 30 آخرين وجميعهم من محافظات سوهاج وأسيوط.

رافق المحافظ عدد من قيادات مديرية الأمن واللواء أحمد السايس رئيس مدينة ملوي، ودكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، ودكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف.

المحافظ يعزي أسر الضحايا

أعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعيًا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، واطمئن المحافظ، على استقرار حالة المصابين، داعيًا المولى سبحانه وتعالى أن ينعم عليهم بالشفاء العاجل، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالتهم الصحية.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة بتوفير كافة أوجه الرعاية والخدمات الطبية اللازمة طوال إقامتهم بالمستشفى، لاستكمال العلاج حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة المقررة في هذا الشأن.

المحافظ ينتقل لموقع الحادث

وكان محافظ المنيا، قد انتقل على الفور في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء لتفقد موقع الحادث ومتابعة كافة التفاصيل أولًا بأول، والتعرف على الأسباب الأولية للحادث، والوقوف على أعمال نقل المصابين، حيث انتقلت على الفور سيارات الإسعاف لموقع الحادث.