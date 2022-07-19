التصريح بدفن جثمان أفريقية قتلها صديق زوجها داخل شقتها بالمرج

صرحت جهات التحقيق بدفن جثمان غينية، وخروجه من مشرحة زينهم تمهيدًا لنقله إلى دولتها عبر مطار القاهرة، إثر مقتلها على يد صديق زوجها بعد رفضها إقامة علاقة غير شرعية معه فأشعل النيران في جثتها داخل شقتها بالمرج.

بلاغ بنشوب حريق داخل شقة بدائرة قسم شرطة المرج

تلقى مأمور قسم شرطة المرج بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة بدائرة القسم، وبالانتقال تم السيطرة على النيران وعثرت القوات على جثة سيدة تدعى «عائشة.س.س»، 27 عامًا، تحمل جنسية دوله غينيا، وبالفحص تبين تفحم الجثة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وطلبت إخطار سفارة المجني عليها بالقاهرة تمهيدًا لإنهاء إجراءات استلام الجثمان لدفنه، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وضبط الجاني.

ضبط المتهم

وتشكل فريق بحث بعد التحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغها، وأسفرت الجهود عن تردد صديق زوج المجني عليها على العقار في وقت معاصر للجريمة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بسبب رفض المجني عليها ممارسة الرذيلة معه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.