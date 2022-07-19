عرض المتهم بقتل صديقه في المرج على الطب الشرعي لتحليل المخدرات

قررت جهات التحقيق عرض المتهم بقتل صديقة في المرج على الطب الشرعي لتحليل المخدرات والمواد الكحولية لبيان حالة المتهم وقت ارتكاب الواقعة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما استعجلت الطب الشرعي في إصدار تقرير بالتشريحية للمتوفي وسبب الوفاة، كما استعجلت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة وملابساتها.

بلاغ بمقتل شاب بطعنة نافذة في الصدر

تلقى مأمور قسم شرطة المرج بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة في الصدر ووفاته أثناء محاولة إسعافه من قبل الطاقم الطبي في المستشفى.

انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية

وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي «عمر.ف.ح»، 24 سنة، وبالفحص تبين إصابته بجرح طعني في الصدر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

التحريات: صديق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة

وكشفت تحريات المباحث بأن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه بسبب مشادة كلامية حدثت بينهما وتطورت إلى اشتباك بالأيدي، وأضافت التحريات بأن المتهم أخرج سكينا من ملابسه وسدد طعنة نافذه في الصدر للمجني عليه فسقط على الأرض وسط بركة من الدماء.