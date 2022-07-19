غياب 37 طالبا وطالبة عن امتحان الرياضيات البحتة اليوم في البحيرة

أعلن يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن عدد الطلاب الذين تغيبوا عن أداء امتحان الجبر والهندسة الفراغية بلغ 37 طالبًا وطالبة من إجمالي عدد المتقدمين البالغ عددهم 2264 بنسبة حضور بلغت 98.4%.

توزيع طلاب شعبة عملي رياضة بالبحيرة على 96 لجنة

وذكر وكيل وزارة التربية والتعليم، في البحيرة أنّ طلاب الشعبة العلمية علمي رياضة تم توزيعهم داخل 96 لجنة موزعة على 17 إدارة تعليمية بنطاق مدن ومراكز المحافظة، مشيرا إلى أن الطلاب أدوا الامتحانات خلال الفترة من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر ظهرا وسط حالة من الهدوء.

انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة

واوشك ماراثون امتحانات الثانوية العامة علي الانتهاء، غدا الخميس 21/7، حيث يختتم الطلاب امتحانات هذا العام بأداء بامتحان مادة الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، كما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.

إجراءات أمنية أمام لجان الثانوية العامة بالبحيرة

وشهدت لجان الثانوية العامة في محافظة البحيرة إجراءات أمنية مشددة وكذلك تم اتخاذ الإجراءات الإحترازية داخل اللجان، وجاء ذلك من خلال غرفة العمليات المركزية والتي تم ربطها بغرف العمليات الفرعية داخل الإدارات التعليمية للوقوف على متابعة أوضاع اللجان علي مدار الساعة.