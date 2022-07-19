«بي بي سي»: أكثر من 2000 شخص علقوا في منتجع صيني بسبب كورونا

أعلنت السلطات الصينية، اليوم، أنَّ أكثر من 2000 سائح قد علقوا في مدينة «بيهاي» الساحلية، التي تقع في منطقة جوانجشي جنوب الصين، نتيجة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وفقًا لما ذكرت شبكة «بي بي سي»، إذ فرض مسؤولون بمدينة «بيهاي» الحجر الصحي على بعض المناطق الحضرية بالمدينة، بالإضافة إلى إجراء اختبارات مسحة كورونا لأكثر من 1.9 مليون شخص خلال الأسبوع الحالي، وتأتي تلك الإجراءات عقب ازدياد القلق بسبب سياسة «صفر كورنا»، في الصين التي تؤثر على اقتصاد البلاد بالسلب.

مسؤولون: اقتصاد الصين ينكمش بوتيرة سريعة

كشف مسؤولون صينيون كبار أن الاقتصاد الصيني قد انكمش بوتيرة سريعة خلال الربع الثاني من هذا العام، مشيرين إلى أنَّ أسباب الانكماش ترجع إلى سياسة صفر كورونا، التي أضرت بالشركات الصينية والمستهلكين بشكل كبير.

وسجلت مدينة بينهاي، إحدى أكثر المدن السياحية الجاذبة للسياح، 450 حالة إصابة كورونا خلال الخمسة أيام السابقة حتي يوم 16 من يوليو، ورغم أن هذه النسبة من الإصابات تعد قليلة بالنسبة للمعايير الدولية، إلا أنها مرتفعة بالنسبة لسياسة «صفر كورنا».

السياح يعبرون عن سخطهم بشأن الإجراءات الاحترازية

وقالت السلطات المحلية لمدينة بينهاي، إنَّ السياح الذين خالطوا أشخاص ثبت إصابتهم بالعدوى، أو زاروا أماكن تشهد إصابات مرتفعة أو متوسطة بكورونا، سيسمح لهم بمغادرة المدينة إذا ثبت سلبية اختباراته.

وعبّرت إحدى السائحات عن سخطها بشأن الإجراءات الاحترازية على «دوين»، أحد تطبيق «تيك توك» بالصين قائلةَ: «لقد انتهيت للتو من 3 أشهر من الحجر الصحي في مدينة شنغهاي، وذهبت لبينهاي لاستنشاق الهواء المنعش ولم أزعج أحد».

جدير بالذكر أنَّ السلطات في الصين تزيد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء.