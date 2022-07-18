هدوء على شواطئ الإسماعيلية بسبب ارتفاع درجات الحرارة «صور»

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، هدوءا كبيرا بالشواطئ والأندية، وسط إقبال ضعيف مع بداية الأسبوع الجاري بعد انتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك.

واستقبلت أندية وشواطئ مدينة الإسماعيلية وفايد العشرات من المواطنين اليوم الاثنين، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية.

استمرار حالة الطوارئ

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ في منطقة القناة وسيناء، إن حركة الطوارئ في الأندية والشواطئ مازالت مستمرة مع انتهاء إجازة عيد الأضحى.

وأكد البيان، أهمية متابعة الشبكة لحالة الأندية والشواطئ في الإسماعيلية وبطول ساحل قناة السويس حتى قرية كسفريت، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة المتبعة.

محافظ الإسماعيلية يوجه بوجود المنقذين

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة التأكد من وجود المنقذين على الشواطئ في مدينتي فايد والإسماعيلية خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع ذروة موسم الصيف وتردد المواطنين علي الشواطئ.

واستعدت أندية وشواطئ محافظة الإسماعيلية قبل بدء موسم الصيف، بإعادة تجميل الأندية وإعادة زراعة المسطحات الخضراء في العديد من المداخل وصيانة كل الشالليهات في الأندية.

إنقاذ طفلة من الغرق في فايد

ونجحت جهود رجال الإنقاذ بالتعاون مع الإنقاذ البحري الجمعة الماضية في إنقاذ طفلة، عمرها 5 سنوات، من الغرق بأحد شواطئ مدينة فايد.

وبحسب بيان رسمي لمركز ومدينة فايد، فإن أحد الغطاسين في شاطئ الزهور نجح في إنقاذ الطفلة واستخراجها من المياه بعد أن جرفها التيار إلى منطقة كادت تتعرض فيها للغرق.