حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 20-7-2022 عاطفيا ومهنيا

من المعروف عن مواليد برج السرطان، أنهم من الشخصيات ذات الخيال الواسع والعاطفي والرومانسي، كما أنهم يتمتعون بقدرة كبيرة على الحب والرومانسية، ويعشقون الألوان المبهجة والزاهية، كما أنهم معروفين بحبهم للموسيقى، لأنهم من ذوي الحس المرهف.

وفي السطور التالية، يكشف موقع «الوطن»، ضمن الموضوعات الإخبارية في مجال الفلك وحركة الابراج القمر والشمس، حظك اليوم لمولود برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لما كشفت عنه خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، بخصوص حظك اليوم على المستوى المهني لمواليد برج السرطان اليوم، أن القمر اليوم سيكون في وضع معاكس، كما سوف يضع على عاتقك الكثير من المسئوليات الثقيلة، لهذا عليك أن تنظم خططك وأن تسترخي وتحدد أولوياتك، وانتبه لحقوقك، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، أكدت عبير فؤاد، أن أصحاب هذا البرج، عليهم الحذر اليوم، وأن يقوموا بمراجعة أنفسهم قبل اتخاذ أي قرار، كي لا يجرحوا الاحباب المحطين بهم.

مشاهير برج السرطان

ومن أبرز مشاهير برج السرطان المطربة اللبنانية نوال الزغبي، وهناك ايضا كلا من نيكول سابا، ودوللي شاهين، ونرمين الفقي، وشيرين رضا، والمطرب الكبير الراحل عبدالحليم حافظ، وأحمد السعدني، وأحمد فلوكس، وعالميا كلا من الفنانين ميندي كالينغ، باميلا أندرسون،صوفيا فيرغارا، بريانكا شوبرا، جاين لينش.