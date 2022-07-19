حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 19-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج السرطان من الشخصيات التي تعيش في خيالها الواسع، فهم عاطفيون للغاية ويتمتعون بقدرة كبيرة على العيش في حالة رومانسية، ويفضلون الألوان الزاهية والمبهجة، كما أنهم معروفين باحساسهم المرهف والموسيقي اللطيفة.

وفي السطور التالية، يستعرض موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الإخبارية التي تنشر على مدار الساعة، في مجال الفلك وحركة الكواكب والقمر والشمس، حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج السرطان اليوم، يكون القمر في وضع معاكس، وقد يضع على عاتقك مسئوليات ثقيلة وعليك أن تسترخي وتنظم وقتك وتحدد أولوياتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج اليوم، عليهم أن يراجعوا أنفسهم قبل كل قول كي لا يجرحوا من يحبون أو شركاء حياتهم.

مشاهير برج السرطان

ومن أبرز مشاهير هذا البرج اللبنانية نوال الزغبي، ونيكول سابا، ونرمين الفقي، ودوللي شاهين، وشيرين رضا، والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وأحمد فلوكس، وأحمد السعدني، وعلى المستوى العالمي الفنانين صوفيا فيرغارا، بريانكا شوبرا، ميندي كالينغ، باميلا أندرسون، جاين لينش.