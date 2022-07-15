حظك اليوم برج السرطان الجمعة 15-7-2022 مهنيا وعاطفيا

وجهت عبير فؤاد، خبيرة الفلك والأبراج، عددا من النصائح والإرشادات، لمولود مولود برج السرطان، على الصعيدين المهني والعاطفي، حسب توقعات الأبراج لحظك اليوم، مؤكدة أنه على الصعيد العاطفي، يميل اليوم للتمرد على شريك حياته اذا كنت متزوجا، كما يميل للتمرد على المحطين به بين أفراد أسرتك، ويتعامل معهم بمنتهى الحساسية والانفعال، لهذا تنصحه الأفلاك بألا يبالغ في تمرده وحساسيته اليوم، وأن يسعى للتعامل بتأني وهدوء وحكمة مع المواقف التي قد تواجهه اليوم.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

كما تنصح «فؤاد»، مولود برج السرطان، بضرورة التروي، اليوم في علاقاته مع من يحب او شريك حياته، إذا كنت متزوجا، حيث سيجد لديه ميل لإثارة الخلافات والتمرد على أفكاره وقراراته، لهذا يجب أن يلتزم الصبر، ولا يبالغ في حساسيته، خاصة في العلاقة التي تربطه بشريك حياته، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

ينصح الفلك، مولود برج السرطان، بالحرص قبل اتخاذ أي قرار، والعمل على تحليل ودراسة كل الأمور في محيط العمل وبين أصدقائه، وضرورة تأجيل أي قرارات هامة اليوم، وضرورة الانتباه لحقوقه وأن يتفهم كل الاختلافات وألا ينتظر من المحيطين به، وأن يكون على نفس مستوى أفكارهم، لهذا يجب ألا يتسرع في اتخاذ القرارات الهامة.