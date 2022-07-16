انخفاض أسعار الذهب العالمية بأكثر من 100 دولار للأوقية منذ بداية يوليو

قال مجلس الذهب العالمي، إن أسعار الذهب العالمية انخفضت بأكثر من 100 دولار أمريكي للأوقية منذ بداية الشهر الحالي، حيث إنه بعد التداول بهدوء حول سعر 1810 دولارات للأوقية خلال الرابع من يوليو، انخفض الذهب إلى 1770 دولارًا يوم الثلاثاء الماضي، ثم إلى 1740 دولارًا يوم الأربعاء، حيث بقي مستقرا منذ ذلك الحين.

وأضاف المجلس في تقريرا له، أن هذا الانخفاض جاء نتيجة مؤشرين ماليين رئيسيين متورطين في هذا الانخفاض، الأول هو تعزز الدولار الأمريكي بشكل حاد هذا الأسبوع ، والضعف الاقتصادي في أوروبا ، وضعف الين بسبب فشل اليابان في معالجة التضخم والاضطراب السياسي في المملكة المتحدة من بين أسباب قوة الدولار.

ضعف السلع الصناعية

والسبب الثاني هو ارتباط ضعف السلع الصناعية ارتباطًا وثيقًا بالتحرك في الذهب، كما كان هناك ارتباط وثيق بين التحركات في النفط الخام والذهب خلال الأيام القليلة الماضي، لكن المعادن الأخرى تراجعت بشدة أيضًا ، مع النحاس عند أدنى مستوياته منذ أواخر عام 2020.

وأشار إلى أن التدفقات الاستثمارية الأخيرة في الذهب ضعيفة، حيث انخفض صافي العقود الآجلة للذهب في كومكس خلال الأسابيع القليلة الماضية واعتبارًا من يوم الثلاثاء الماضي، وكانت صفقات الشراء الصافية عند أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات، وكانت معظم هذه الحركة بسبب صفقات البيع الجديدة التي دخلت السوق.

وشهدت صناديق الذهب المتداولة في البورصة 25 طنًا إضافيًا من التدفقات الخارجة من شهر حتى تاريخه في يوليو.

مخاوف متزايدة من الركود

وهناك 3 أسباب رئيسية لهذه الاتجاهات، فلقد تحولت التوقعات الاقتصادية الأمريكية من المخاوف الشديدة بشأن التضخم إلى المخاوف المتزايدة من الركود، وقد أدى ذلك إلى إعادة تنظيم وضع المحفظة، وحدث بيع واسع لمؤشر السلع الأساسية، حيث قام المستثمرون بخفض تعرضهم لجميع السلع، ما ساهم في ضعف الذهب.

والسبب الثاني عندما يتحدث بنك الاحتياطي الفيدرالي ويتصرف بشكل أكثر عدوانية من البنوك المركزية الرئيسية الأخرى، ما يدعم الدولار في فروق أسعار الفائدة المتوقعة والمتحققة، حيث إن أوروبا والمملكة المتحدة عالقتان بتضخم مرتفع ناجم عن أسعار الطاقة وليس الطلب المحلي، لذلك فإن البنوك المركزية تتباطأ بشكل مفهوم في الارتفاع هنا.

والثالث هو لعب الزخم في الذهب دورًا، حيث من المحتمل أن التجار المضاربين الذين يستثمرون الذهب على المدى القصير كانوا يشاهدون 1800 دولار أمريكي / أونصة كمستوى رئيسي، وعندما تراجعت هذه الأسعار، سارعوا إلى قطع صفقات الشراء أو الإضافة إلى صفقات البيع. بشكل موسمي، على الرغم من ضعف الأساس المنطقي لتداول أي شيء، إلا أن الذهب غالبًا ما يكون ضعيفًا في الصيف ، وهذا يضيف إلى سلبيتهم على الذهب وأن الأخبار عن زيادة الرسوم الجمركية في الهند لن تساعد إلا في هذا الرأي.