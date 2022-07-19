بعد ساعات من حادث الأتوبيس.. إصابة 14 شخصا في انقلاب سيارة بملوي

أصيب 14 شخصًا جميعهم عمال، إثر انقلاب سيارة ربع نقل أمام مصنع سكر ملوي في جنوب محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، ويأتي الحادث بعد ساعات من اصطدام أتوبيس بسيارة نقل بمقطورة، ما أسفر عن مصرع 23 شخصا وإصابة 33.

مستشفى ملوي تستقبل 14 مصابا

وقال مسؤول بصحة المنيا إن مستشفي ملوي العام إستقبلت ظهر اليوم 14 مصابا بسحجات وكدمات واشتباه نزيف داخلي، وما بعد الارتجاج وكسور بأنحاء متفرقة بالجسم وجميعهم من أبناء مركزي سمالوط ومطاي.

وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير أمن المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بإنقلاب السيارة رقم «9928 ن ص» ربع نقل أمام مصنع سكر ملوي بالطريق الصحراوي، ونتج عن ذلك إصابة 14 عاملًا أعمارهم تتراوح بين 23 و33 عامًا، وجميعهم من مركزي سمالوط ومطاي.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وتقرر خروج 3 منهم لتماثلهم للشفاء لإصابتهم بجروح سطحية، فيما يرقد 11 تحت الملاحظة.

تحرير محضر بالواقعة

تحرر عن الحادث المحضر اللازم ورجحت تحريات المباحث الأولية وقوعه إثر إنقلاب السيارة نتيجة إختلال عجلة القيادة بيد السائق، وأنتقل رجال المرور لرفع السيارة المنكوبة ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

ويأتي الحادث بعد مرور ساعات من إصطدام أتوبيس نقل جماعي بسيارة نقل ثقيل بمقطورة أثناء توقفها بالطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية البرشا في مركز ملوي لتغير الإطار، مما أسفر عن مصرع 23 شخصا وإصابة 33 بينهم 7 طلاب، وجميعهم من محافظتي سوهاج وأسيوط وكانوا في طريقهم إلي محافظة القاهرة.