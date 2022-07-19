محمد إمام بعد عرض فيلم «عمهم» بدبي: شكرا على حبكم وأشوفكم في السعودية

حرص الفنان محمد إمام، على توجيه الشكر إلى الشعب الإمارتي، خلال تواجده في دبي، احتفالا بعرض فيلمه الجديد «عمهم»، بعد نجاحه في دور العرض داخل مصر، خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

محمد إمام يشكر جمهور دبي

نشر محمد إمام، عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم، صورة أثناء تواجده في شوارع دبي، معلقا عليها: «دبي شكرا على استقبالكم العظيم، وعلى إعجابكم بفيلم عمهم، وعلى كل الكلام الجميل اللي سمعته.. شكرا على كل الحب ده، أشوفكم في السعودية إن شاء الله».

احتفال محمد إمام بالعرض الخاص للفيلم

احتفل محمد إمام، يوم وقفة عيد الأضحي المبارك، بالعرض الخاص لفيلم «عمهم»، بإحدي السينمات بمنطقة السادس من أكتوبر، وحرصت زوجته بالحضور لدعمه، في ظهور نادر لها.

وتدور أحداث فيلم «عمهم» في إطار من الحركة والكوميديا، إذ يتناول قصة شاب يدعى «سلطان»، وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه «سعيد» بمركز رياضي، تقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال، ويتورطا في العديد من المتاعب.

أبطال فيلم «عمهم»

يشارك في بطولة الفيلم مع محمد إمام، كل من: محمد سلام، هدي المفتي، أيتن عامر، سيد رجب، باسم سمرة، محمد لطفي، رياض الخولي، محمد ثروت، أحمد خالد صالح، رياض الخولي، الشحات مبروك، ومن تأليف وسام صبري، ومن إخراج حسين المنباوي.