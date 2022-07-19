الصور الأولى لحادث مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة في انهيار بئر بقنا

حصلت «الوطن»، على الصور الأولى لموقع حادث انهيار حفرة «بئر» على أسرة كاملة في مركز فرشوط، شمال محافظة قنا، وانتشال جثثهم ونقلها إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي.

وأوضحت الصور أن الحفرة عميقة، وتبيّن جهود الحماية المدنية في عمليات انتشال الجثث.

مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة في انهيار بئر في قنا

كانت قوات الحماية المدنية، بدأت منذ قليل، أعمال انتشال 6 جثث انهارت عليهم حفرة داخل منزل بقرية العركي في مركز فرشوط ، شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد بمصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة في انهيار حفرة عليهم في منزل بمركز فرشوط شمال محافظة قنا.

أسماء ضحايا انهيار حفرة في قنا

وبحسب مرفق إسعاف قنا، جاءت أسماء الضحايا، من أسرة واحدة مريم جميل حكيم 40 سنة، أبنوب نشأت رسمي، 35، نقل ومشرحة مستشفى بهجورة في نجع حمادي، وهاني جميل حكيم، 27 سنة، وفادى جميل حكيم، 35 سنة، و بركات نشأت رسمي، 350سنة، ورسمي نشأت رسمي، 32 سنة، جرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى بهجورة في نجع حمادي.

التنقيب عن الآثار وراء انهيار بئر على أسرة في قنا

وتبين بحسب التحريات الأولية أن الأسرة أثناء الحفر داخل حفرة في منزل بقرية العركي وهو منزل الضحايا، انهارت عليهم الحفرة التي كانت بعمق 12مترًا.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من انتشال الجثث ونقلهم بواسطة سيارة الإسعاف إلى المشرحة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.