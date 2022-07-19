استخراج 6 جثث من أسرة واحدة في واقعة انهيار حفرة بقنا

استخرجت قوات الحماية المدنية، منذ قليل، 6 جثث انهارت عليهم حفرة داخل منزل بقرية العركي في مركز فرشوط، شمال محافظة قنا.

إخطار بتفاصيل الحادث

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد بمصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة في انهيار حفرة عليهم في منزل بمركز فرشوط شمال محافظة قنا.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، جاءت أسماء الضحايا، كالتالي: مريم جميل حكيم 40 سنة، أبانوب نشأت رسمي، 35، نقلًا لمشرحة مستسفى بهجورة في نجع حمادي، وهاني جميل حكيم، 27 سنة، وفادي جميل حكيم، 35 سنة، وبركات نشأت رسمى، 35 سنة، ورسمي نشأت رسمي، 32 سنة، وجرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى بهجورة في نجع حمادي.

الحفرة بعمق 12 مترًا

وتبين بحسب التحريات الأولية أن الأسرة أثناء الحفر داخل حفرة في منزل بقرية العركي وهو منزل الضحايا، انهارت عليهم الحفرة التي كانت بعمق 12 مترًا.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من انتشال الجثث ونقلهم بواسطة سيارة الإسعاف إلى المشرحة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.