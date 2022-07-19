توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء خلال الـ72 ساعة مقبلة، في الفترة من غدٍ الأربعاء الموافق 20 يوليو حتى الجمعة 22 من نفس الشهر.

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

وأكد خبراء الأرصاد، في بيان صادر منذ قليل، إن البلاد تشهد حاليا ارتفاعا طفيفا بقيم تتراوح ما بين درجة إلى درجتين، مشيرة أن طقس الأيام المقبلة سيشهد بداية الانخفاض التدريجيي في درجات الحرارة بداية من الخميس المقبل، وذلك على جميع مدن ومحافظات شمال البلاد وصولا للقاهرة حتى شمال الصعيد، حيث يسود طقس حار رطب، في حين يظل الطقس شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء، خلال الأيام الثلاث المقبلة، كالآتي:

درجات الحرارة الأربعاء 20 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 45.

درجات الحرارة الخميس 21 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة الجمعة 22 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 45.