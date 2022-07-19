كوكب الشرق في الملتقى الدولي للكاريكاتير: العالم يحتفي بأم كلثوم «صور»

يشهد الملتقى الدولي السابع للكاريكاتير بالقاهرة 2022، والذي يفتتح مساء اليوم، بقصر الفنون، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، احتفاء عالميا جديدا بسيدة الغناء العربي أم كلثوم، وبمشاركة 62 دولة عربية وأجنبية، يقدمون 400 عمل فني، بينها ما يزيد على 100 بورتريه كاريكاتيري عن أم كلثوم.

100 بورتريه كاريكاتيري عن أم كلثوم

وقال الفنان فوزي مرسي، قوميسير عام الملتقى، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الملتقى يعود بعد توقف عامين بسبب ظروف كورونا، وتم اختيار موضوع الموسيقى حدث عقب انتهاء فعاليات الدورة الماضية في 2019، وتم اختيار شخصية موسيقية بارزة وهي كوكب الشرق كبورتريه كاريكاتيري، خاصة وأنها شخصية مشهور ومعروفة في جميع أنحاء العالم.

رسم أم كلثوم على أغانيها

ويهدف اختيار أم كلثوم لإعادة تعريف العالم على الفن المصري وعلى سيدة الغناء العربي، من خلال الملتقى الدولي، «جزء أصيل من حضارتنا ومكوننا الثقافي وشخصياتنا البارزة، وبعد اختيار الموضوعات تم الإعلان عن المسابقة وموضوعاتها، من خلال المواقع العالمية المهتمة بالكاريكاتير، ووجدنا ترحيبا كبيرا من معظم فناني العالم برسم أعمال أم كلثوم».

وتابع «مرشي»، إن اختيار أم كلثوم هو احتفاء بها سواء من الفنانين المصريين أو العرب وكذلك الأجانب، فمثلا أحد المشاركين من بيرو أرسل لنا فيديو أثناء رسم لوحة أم كلثوم على أغانيها في بيته، رغم إنه يتحدث الأسبانية ولا يفهم اللغة العربية، لكنه كان مستمتعا بالأداء والصوت والألحان، فكان بالنسبة لنا مفاجأة.

الموضوع لم يكن مجرد رسم أم كلثوم، بل معايشة للشخصية والقراءة عنها وإعادة الاستماع إلى أغانيها، وهو نجاح بالطبع للملتقى وترويج للقوة الناعمة المصرية في مختلف أنحاء العالم، وهو إبراز لهرم وقمة فنية نعتز بها جميعا، لذلك تم تقديمها على شكل «نفرتيتي» وكذلك أبو الهول، في إشارة للحضارة المصرية القديمة، ورسمها كقيثارة وهلال ونجمتين وغير ذلك من الأعمال المتميزة.

الملتقى الدولي للكاريكاتير 2022

واختار الملتقى ما يقرب من 400 عمل فني لعدد 297 فنانا يمثلون 62 دولة عربية وأجنبية، من بينها بلجيكا، أوكرانيا، بيرو، البرازيل، روسيا، الهند، كرواتيا، الصين، إندونيسيا، الأردن، الكويت، السعودية، البحرين، تونس، المغرب، الإمارات والعراق.

الموسيقى اللغة الوحيدة التي تفهمها كل الشعوب

ويأتي موضوع الموسيقى المحور الأول للملتقى هذا العام، باعتبارها غذاء الروح واللغة الوحيدة التي تفهمها كل الشعوب، وأما محور البورتريه الكاريكاتيري اخترنا سيدة الغناء العربي أم كلثوم كرمز للصوت الذي التفت حوله الجماهير الغفيرة من المحيط للخليج، كما احتفى بها الغرب كصوت ذهبي وحنجرة لا مثيل لها، ولذك تم تجهيز حوائط خاصة بعرض أعمال أم كلثوم في الملتقى للاحتفاء بها، بحسب فوزي مرسي.