تفاصيل وظائف البنك الأهلي لحديثي التخرج.. اعرف الشروط والتخصصات المطلوبة

يستمر البنك الأهلي المصري، في تلقي طلبات الالتحاق بالعمل بفروعه المختلفة عبر موقعه الإلكتروني، حيث أعلن البنك عن وجود وظائف لحديثي التخرج.

ودائما ما تشغل الوظائف بال الناس وتحظى باهتماماتهم، لذا كثر البحث خلال الفترة الماضية عن وظائف البنك الأهلي المصري.

وفيما يلي نعرض تفاصيل وظائف البنك الأهلي، وأبرز شروط التقديم والتخصصات المطلوبة، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك الذي يحلم العديد من الأشخاص الالتحاق به والعمل بفروعه المختلفة المنتشرة في مختلف محافظات مصر.

شروط التقديم لوظائف البنك الأهلي

وذكر الموقع الرسمي للبنك الأهلي أبرز الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، والتي جاءت كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالي من إحدى الجامعات أو الكليات أو الاكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

يشترط أن يكون المتقدمين من الحاصلين على تقدير عام تراكمي جيد فأعلى.

يشترط ألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة نسب أو حتى الدرجة الثانية مصاهرة وفقا والجدول المرفق.

ألا يزيد سن المتقدم للحصول على فرص العمل والوظائف عن 28 عام في تاريخ الموافقة على التعيين.

يشترط أن يكون محل الإقامة للمرشح مطابق للرقم القومي الخاصة به والتي يجب أن تكون حديثة.

الكليات والتخصصات المطلوبة في البنك الأهلي

وفيما يلي أبرز التخصصات المطلوبة للعمل بالبنك الأهلي وفقا لما ذكره الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك، والتي جائت كاالتالي:

تجارة (محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية)

إدارة اعمال (بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة اعمال دولية، لوجستيات، تسويق)

اقتصاد وعلوم سياسية (اقتصاد، إحصاء)

تكنولوجيا المعلومات

حاسبات ومعلومات

هندسة حاسبات (حاسبات، اتصالات)

حقوق.