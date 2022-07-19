إقبال على عرض «كيرة والجن» بقصر ثقافة أسيوط ضمن مشروع «سينما الشعب»

شهدت سينما قصر ثقافة أسيوط، حضوراً جماهيرياً حاشداً لمجموعة من الطلاب الوافدين من دولة الكويت الشقيقة والملتحقين بكليات الآداب والتربية بجامعة أسيوط لحضور فيلم «كيرة والجن».

إقبال كبير على عرض فيلم «كيرة والجن» بقصر ثقافة أسيوط

وعبر الطلاب عن سعادتهم بحضور الفيلم ذي الطابع التاريخي المصري والإشادة بقصر ثقافة أسيوط والشكل الحضاري الذي يتسم به الموقع الثقافي والنظافة والنظام والتعامل الحسن مع مسئولي مشروع سينما الشعب بأسيوط والاستقبال الرائع في وطنهم الثاني.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة إيناس عبدالدايم لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعي الثقافي والفكري، وضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة لتنفيذ العديد من الأنشطة الثقافية والفنية لمشروع «سينما الشعب»، الذي تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي وتحت إشراف الفنان تامر عبدالمنعم، رئيس الإدارة العامة للثقافة السينمائية من خلال إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، بفرع ثقافة أسيوط.

فيلم «كيرة والجن»

فيلم "كيرة والجن" دراما تاريخي مصري إنتاج عام 2022 إخراج مروان حامد، تأليف أحمد مراد، من إنتاج تامر مرسي، بطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وهند صبري، وسيد رجب، وأمينة خليل، وأسماء أبواليزيد، ويرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919.

وكانت وزارة الثقافة أعلنت أمس إيرادات عروض أفلام مشروع سينما الشعب، وبلغت مليوناً ونصف المليون جنيه، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وحتى اليوم.