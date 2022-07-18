الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل شقتين بالجيزة دون خسائر

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق نشب داخل شقتين سكنيتين في منطقتي الدقي وأبو النمرس التابعين لمحافظة الجيزة دون خسائر في الأرواح.

لا توجد خسائر بشرية

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قوات الحماية المدنية، يفيد بورود إشارة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الدقي وأخرى بإحدى شوارع منطقة أبو النمرس، دون وقوع أي إصابات بشرية.

6 سيارات إطفاء لإخماد الحريق

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق لعمل التحريات الأولية لعمل المعاينة والفحص وسؤال شهود العيان وأصحاب الشقق للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الواقعة وتم الدفع بعدد 6 سيارات إطفاء لأماكن الحرايق للسيطرة على الحريق وإخماده، كما تم الدفع بسيارة إسعاف تحسباً لوقوع أي إصابات.

وكشفت التحريات الأولية أنَّ الحريق لم يسفر عن إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق في الواقعة.

انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث، وتقرر انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، كما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات جارية.

في سياق آخر منفصل

وقع حادث على طريق الساحل الشمالي قبل «كارتة» الحمام منذ قليل، لقي فيه شخص مصرعه وأصيب 7 أشخاص آخرين نتيجة اصطدام سيارة ملاكي بسيارة «ميكروباص»، حتى الآن.

تلقت غرفة النجدة بلاغاً بالحادث ومصرع شخص وإصابة 7 آخرين حتى الآن، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكّد من صحتها ولإجراء المعاينة والفحص، للكشف عن ملابسات وقوع الحادث وأسبابه، ورفع تقرير للنيابة العامة التي تولت التحقيق، كما تمّ الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين والمتوفى.