السيطرة على حريق غرب الإسكندرية دون وقوع إصابات 

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة على حريق نشب بعقار مهجور استخدمه البعض في إلقاء القمامة بحارة المرصفي متفرع من شارع باب الملوك بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية، وذلك دون وقوع إصابات أو خسائر مادية كبرى.

تفاصيل حريق كرموز بالإسكندرية

وبدأت تفاصيل حريق كرموز في الإسكندرية، حين تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة كرموز يفيد باندلاع حريق بحارة المرصفي متفرع من شارع باب الملوك بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية، ما تبعه انتقال ضباط المباحث برفقة الحماية المدنية وعربتي إسعاف، والسيطرة على الحريق دون امتداده إلى المحلات أو العقارات المجاورة مع عدم وجود أي إصابات من الحريق إذ كان حروق أو اختناق.

وتحرر محضر بالواقعة للتبين إذ كان الحريق بفعل فاعل أم أنه نتيجة ماس كهربائي أو إلقاء مادة مشتعلة أمسكت بالقمامة التي تواجدت في العقار المهجور.

تحقيقات لمعرفة أسباب حريق كرموز

من جهتها أمرت جهات التحقيق، بندب خبراء الأدلة الجنائية، لرفع آثار حريق كرموز بالإسكندرية، وتحديد بدايته ونهايته، واستعجال تقرير الحماية المدنية، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحصر التلفيات.

وجاء ذلك بعد أيام قليلة من حريق سوق الحرمين بالإسكندرية، الذي تبعه تلفيات في بضائع الباعة ونفوق 5 أحصنة نتيجة اختناقهم إثر غبار الحريق الذي امتد في أكثر من كشك حينها.