رئيس الشيوخ يهنئ السيسي بذكرى 23 يوليو: ألهمت الشعوب المتطلعة للحرية

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو.

وجاءت البرقية على النحو التالي: «الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم، وبعد.. أهديكم باسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ، خالص التهنئة القلبية بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو التي ألهمت جميع حركات التحرر في العالم والشعوب المتطلعة للحرية، فتحققت لها أهدافها في التحرر والاستقلال والتخلص من الاستعمار، وسوف تبقى حية في وجدان كل الأجيال».

الشعب المصري عاش لا يقبل المساس بوطنه

وأضاف في برقيته: «ثورة يوليو تذكرنا بأن مصر قد ملكت إرادتها، وأبرزت أصالة الشعب المصري الذي عاش لا يقبل المساس بوطنه وبديمقراطيته، وإذ نهنئكم بتلك المناسبة الوطنية العظيمة لندعو الله عز وجل أن يوفقكم في مسيرة الإنجازات لمصر وتحقيق الرخاء لشعبها العظيم، وأن يُمتعكم بموفور الصحة والعافية».

واختتم رئيس مجلس الشيوخ برقيته قائلا: «كل عام وأنتم بخير».