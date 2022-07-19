طفلة أسيوط.. حكاية انتهاك براءة طفلة خرجت في نزهة وعادت بكابوس

خرجت الطفلة البريئة «ملك»، الشهيرة بـ«طفلة أسيوط»، التي لم تُكمل عامها الخامس بعد، ممُسكة بلعبتها وتتشبث بيد والدتها، وفي عينيها بريق السعادة بتلك النزهة التي لطالما انتظرتها طويلاً، حيث اصطحبتها والدتها إلى أحد مراكز التنزه الشهيرة بمحافظة أسيوط، بينما جلست الأم على المنضدة لتستريح وتستنشق الهواء الطلق.

دورة المياه دمرت الطفلة

كانت طفلة أسيوط تجري وتلهو في كل مكان، حتى شعرت بالحاجة لدخول دورة المياه، فاتجهت إليها على الفور، وبدلاً من دخول حمام السيدات دخلت الخاص بالذكور دون أن تدري، فهي لم تستطع إتقان القراءة بعد، لتتحول حياتها بسبب ذلك الخطأ البسيط إلى كابوس يصعب تجاوزه.

كابوس دورة مياه الرجال

دخلت طفلة أسيوط دورة المياه بينما شاهدها طفل يعمل بالمكان، لا يتجاوز عمره 13 سنة، رغم كونه لا يزال طفلاً إلا أنّه اتبع خطوات الشيطان، حيث راودته أفكار شيطانية باستغلال الحمام الخالي من الناس في الاعتداء على الطفلة، مثلما شاهد في الأفلام الإباحية التي يحملها هاتفه المحمول، فكتم أنفاس الطفلة، بينما جذبها داخل دورة المياه، وأغلق الباب، وانتهك براءتها بالاعتداء عليها، متسبباً في إصابتها بعدة جروح، وفقاً لتقرير الطب الشرعي.

صدمة أصابت طفلة أسيوط ووالدتها

خرجت طفلة أسيوط مذعورة تبكي من الرعب، لتروي ما حدث لوالدتها، التي لم تصدق في بادئ الأمر، إلا أنّ آثار الاعتداء كانت واضحة جلية على الطفلة، مما تسبب في صدمة الأم، التي أخبرت زوجها، وهرعا بصحبة ابنتهما على الفور إلى قسم الشرطة، وحررا محضراً بالواقعة.

ضبط الطفل الشيطان

وعلى الفور، جرى ضبط الطفل الذي تبين أنّه يدعى «س. س. ص.»، 13 سنة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما أنكر الطفل قيامه بـ«هتك عرض» الطفلة، وأمرت جهات التحقيق بعرض الطفلة على الطبيب الشرعي، لبيان صحة الواقعة من عدمه.

الطب الشرعي يفجر مفاجأة

وكانت الطامة الكبرى حينما ظهر تقرير الطب الشرعي، الذي أثبت وقوع حادث هتك عرض لطفلة أسيوط، تسبب في وجود عدة جروح لها، وهو ما يؤكد الاعتداء عليها.

إيداع المتهم دار رعاية

وأمرت جهات التحقيق بإيداع الطفل المعتدي على طفلة أسيوط في إحدى دور الرعاية لمدة أسبوع، على ذمة التحقيقات.