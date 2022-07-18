محامي الطفلة ضحية الاعتداء بمركز ترفيه أسيوط يكشف تفاصيل جديدة

كشف محامي أسرة الطفلة التي تعرضت لاعتداء جنسي داخل أحد مراكز الترفيه الشهيرة في أسيوط، على يد أحد الأطفال العاملين بالمركز، عن تفاصيل جديدة حول الواقعة، اليوم الاثنين، مؤكداً أنه تم إلقاء القبض على الطفل المتهم، وإيداعه إحدى دور الرعاية لمدة أسبوع، على ذمة التحقيقات، نافياً ما تم تداوله على موقع «فيسبوك» وبعض المواقع الإلكترونية، عن وجود أي إصابات تتعلق بغشاء بكارة الطفلة المجني عليها.

غشاء البكارة سليم ولا توجد أي إصابات

وأكد محمد رمضان، محامي الطفلة في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن ما أشيع من قبل بعض رواد موقع «فيسبوك»، بشأن وجود تهتكات في غشاء بكارة الطفلة، غير صحيح، موضحاً أنه لا توجد به أي خدوش، والغشاء سليم تماماً، وأن الطفلة تعاني فقط من وجود جروح داخلية، مشيراً إلى أنه لا يوجد شىء يُسمى خدوش في غشاء البكارة.

الإعلان عن كافة تفاصيل القضية قريباً

وأشار المحامي إلى أن التحقيقات في القضية ما زالت جارية ومستمرة إلى الآن أمام النيابة العامة، نافياً ما تم تداوله بشأن أن عمر الطفل المتهم يزيد على 13 سنة، وأضاف أنه سيتم إعلان كافة تفاصيل القضية قريباً، بعد الانتهاء من التحقيقات الرسمية، التى تجريها سلطات التحقيقات المختصة من أعضاء النيابة العامة، وأن الأمور تجري في مسارها الصحيح بمعرفة القضاء، مناشداً الجميع تحري الدقة فيما يُنشر، وعدم الانسياق وراء أي من الشائعات أو الأخبار غير الحقيقية، التي من شأنها تعكير الصفو العام وسلامة المجتمع، مع مراعاة ظروف القضية وملابساتها.