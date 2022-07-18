طفلة أسيوط ليست الأولى.. سبقتها 11 ضحية خلال عام إحداهن فقدت حياتها

طفل لم يتجاوز 13 سنة، متهم بهتك عرض طفلة لم تتجاوز 5 سنوات، مستغلاً دخولها لدورة مياه الرجال بالخطأ بمفردها، تلك الواقعة التي هزت الرأي العام خلال الساعات القليلة الماضية، ورغم بشاعة الواقعة إلا أنّها ليست الأولى، بل هناك 11 طفلة، على الأقل، تعرضت لهتك العرض بطرق بشعة خلال العام الماضي.

في التقرير التالي، ترصد «الوطن» أبرز وقائع هتك عرض الأطفال خلال العام الماضي.

طفلان يقتلان طفلة بعد هتك عرضها

لا تقل تلك الواقعة بشاعة عن واقعة هتك عرض طفلة أسيوط، بل إنها تتفوق عليها بكثير في البشاعة والفُجر، حيث دفعت طفلة رضيعة، في عمر سنتين، حياتها ثمناً لانحراف طفلين، أحدهما 12 سنة والآخر 8 سنوات، بقرية «بني جميل» بمركز البلينا جنوب سوهاج، حيث اصطحب الطفلان الطفلة بقصد التعدي عليها جنسياً، ورغم قيامهما بهتك عرض الطفلة «ندى»، إلا أنّهما فشلا في اغتصابها مثلما شاهدا في الأفلام الإباحية على هاتفيهما، فألقياها في ترعة خلف منزلها.

ديليفري يهتك عرض طفلة بالطالبية

وفي الطالبية، جنوب محافظة الجيزة، قام «حسن س.»، عامل ديليفري، بهتك عرض طفلة تدعى «رنيم أ.» بالقوة والتهديد داخل مصعد محل سكنها، بعد تهديدها بسلاح أبيض «مطواة»، حيث لامس مناطق عفتها، وسرق أموالا كانت بحوزتها.

هتك عرض طفلة في منشأة ناصر

سيطر الشيطان على عقل «رجب ي.»، 51 سنة، بائع، ليقدم على استدراج طفلة تدعى «ل. م.»، 12 سنة، داخل محل البقالة الخاص به بمنشأة ناصر جنوب القاهرة، بعدما استدرجها إلى الداخل، بدعوى اللعب معاً مستغلاً حداثة سنها، وحسر عنها ملابسها وعاشرها معاشرة الأزواج ملامساً جسدها بالكامل.

أزهري يهتك عرض طفلة أثناء تحفيظها القرآن

تجرد «محمود ع.»، 28 سنة، معلم أزهري عن دينه ومروءته، وهتك عرض الطفلة «جودي»، على مدار 4 سنوات داخل منزله، أثناء قدوم الطفلة لتحفيظها القرآن الكريم، حيث كان يجعلها تشاهد أفلاماً إباحية على هاتفه المحمول، ويلامس أماكن عفتها أثناء ذلك.

بائع منظفات يهتك عرض طفلة بالمرج

وشهدت منطقة المرج جريمة بشعة، حينما قام «عبد العال. م»47 سنة، بخطف الطفلة «م.ن» أثناء سيرها في الشارع، وهتك عرض الطفلة بالقوة، مهدداً إياها بسلاح أبيض، حيث شل مقاومتها وحسر عنها ملابسها وتحسس جسدها.

ترزي حريمي يهتك عرض «طفلة الطالبية»

كانت الطفلة نورا تلهو وتلعب أمام منزلها كعادتها كل يوم أسفل منزلها بمنطقة الطالبية، إلا أنّ ترزي حريمي بالمنطقة يدعى مصطفى طه، 47 سنة، استدرجها إلى العقار السكني الذي يسكن فيه، وهتك عرض الطفلة التي لا تزال تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، وتعدى عليها جنسياً مستغلاً حداثة سنها وضعفها الجسدي.

هتك عرض طفلة داخل مخزن

ذهبت الطفلة ذات الثماني سنوات لشراء بعض المستلزمات للمنزل من سوبر ماركت بالمنطقة، إلا أنّها تأخرت وذهب زوج والدتها للبحث عنها ليتفاجأ بها تخرج من مخزن السوبر ماركت تبكي مذعورة، وأخبرته أنّ الشاب الذي يبيع داخل السوبر ماركت هتك عرضها وحاول الاعتداء عليها جنسياً، فيما رصدت الكاميرات بقاء الطفلة بالمخزن نحو 15 دقيقة برفقة البائع ومحاولته خلالها الاعتداء عليها، لكنها أطلقت صرخات استغاثة لدى ملامسته أماكن عفتها.

ذئب بشري يحاول الاعتداء على طفلة

خرجت الطفلة الصغيرة «علية» من منزلها بمنشأة القناطر متجهةً إلى منزل عمتها على بعد خطوات من منزلهم، لتحضر ملابس العيد من عندها، إلا أنّ ذئبا بشريا وهو والد زميلتها يسكن في الطريق بين منزلهم ومنزل عمتها، اختطفها من الشارع وأدخلها إلى منزل مهجور محاولاً التعدي عليها جنسياً، وجردها من ملابسها وشرع في هتك عرضها بعدما كتم أنفاسها حتى لا يسمعها أحد، إلا أنّ تأخرها جعل أشقاءها يبحثون عنها وينادون عليها بأعلى أصواتهم فارتبك الذئب البشري وهرع ليشاهدهم فهربت الطفلة وهي تصرخ وتستغيث بأشقائها الذين أمسكوا به وأبرحوه ضرباً.

عجوز يهتك عرض حفيدة زوجته

خرج عجوز عن عقله، واتبع خطوات الشيطان، وسار وراء شهواته، واستباح شرف فتاة معاقة ذهنياً تبلغ من العمر 13 سنة، تسكن معه في نفس المنزل حيث إنّها حفيدة زوجته التي تزوجها بعقد عرفي، فهتك عرضها واعتدى عليها حتى حملت منه واستمر الحمل 31 أسبوعا لحين اكتشاف جدتها لأمها الواقعة وإبلاغ الشرطة.

شاب يهتك عرض طفلة بمنزلها

لاحظ الشاب علي.ز، خروج كافة أفراد الأسرة وبقاء الطفلة الصغيرة بمفردها في المنزل، فقرر الصعود لمنزلها والاعتداء عليها مستغلاً وحدتها بمنزلهم بدائرة مركز شرطة الرياض بمحافظة كفر الشيخ، فصعد للمنزل وطرق الباب وحينما فتحت الفتاة أمسك يدها وكتم أنفاسها، ودفعها على السرير، ومزق ملابسها، وحاول مواقعتها كرهاً عنها، ولكن صراخها جعل الجيران يهرعون لإنقاذها.

طفل يهتك عرض ابنة عمه

شهدت إحدى قرى مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية جريمة مروعة، حيث استدرج طفل ابنة عمه صاحبة الـ 10 سنوات، وواقعها بالقوة في نهار رمضان، وحينما بكت الطفلة وأخبرته أنّها ستخبر أسرتها بما حدث، ضربها وخنقها حتى الموت حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وألقى جثتها في مجرى مائي.