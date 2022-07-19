محمود العسيلي يطرح برومو أغنية «دوم دوم» ويعلن عن تحد جديد «فيديو»

طرح الفنان محمود العسيلي، برومو أغنيته الجديدة «دوم دوم»، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن «العسيلي»، عن تحد جديد لجمهوره بخصوص الأغنية، وكتب هاشتاج بعنوان «دوم دوم مع عسيلي»

تحدي أغنية «دوم دوم»

ونشر «العسيلي» ڤيديو التحدي مع عائلته ليقوم الجمهور بڤيديو مثله، ولتحميسهم أيضًا بالمفاجأة.

وتقوم فكرة ڤيديو التحدي على وجود الشخص في مكان ما عند بدء الأغنية بجملة «لفت دماغي لفت بقيت ماشي يا حبيبي بتلفت»، وعند جملة «همومي خفت وإيدي جت في إيديك فاتدفت"، يحدث انتقال للشخص إلى أمام البحر بصحبة حبيبته.

ومن المقرر أن يعلن «العسيلي»، خلال الأيام القليلة المقبلة عن تفاصيل المفاجأة للفائز بڤيديو التحدي.

فريق عمل أغنية «دوم دوم»

أغنية «دوم دوم» من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد طارق يحيى.

وطرح «العسيلي» لجمهوره بوستر الأغنية منذ أيام وذلك على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها قائلاً: «جاهزين».

يذكر أن آخر أغنيات «العسيلي» كانت «مسيكب»، وهي من كلمات الشاعر فلبينو، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع رامي سمير، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، ونسب مشاهدة عالية عبر جميع التطبيقات الغنائية.