بلقيس تستعد لإقامة حفلها بالرياض بعد قضاء إجازة قصيرة في الساحل الشمالي

بعد حفلها الأخير بالقاهرة وقضاء إجازة قصيرة بالساحل الشمالي غادرت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي مصر متجهة إلى السعودية للاستعداد لحفلها الغنائي المقرر إقامته بعد غد يوم 21 يوليو ضمن حفلات موسم الجيمرز بالرياض.

21 يوليو حفل بلقيس في السعودية

وتبدأ بلقيس، اليوم، البروفات النهائية للحفل الذي سيشاركها فيه الفنان محمد حماقي ووعدت جمهورها بتقديم مفاجآت عديدة وتجهيز باقة مختلفة من الأغاني من ضمنها ألبومها الأخير حالة جديدة.

ووعدت بلقيس جمهورها أن يكون الحفل بنفس المستوى الذي قدمته في حفلها الأخير بالرياض ضمن مهرجان ميدل بيست، والذي حضره أكثر من 217 ألف متفرج في ديسمبر الماضي.

يذكر أن بلقيس احتفلت مع الجمهور المصري بعيد الأضحى الماضي بتقديم إحدى حفلات موسم العيد بإحدى فنادق القاهرة بمحيط وسط البلد، وقضت فتره إجازة بالساحل الشمالي على أن تعود خلال الفترة المقبلة لاستئناف مشروعاتها الغنائية الجديدة المقرر أن تعلن عنها الفترة المقبلة.

بلقيس طرحت مؤخرا أغنية أهل العشق مع كاظم الساهر

بلقيس كان آخر أعمالها الغنائية أهل العشق التي شاركت الغناء مع كاظم الساهر بجانب إصدارها ثاني أغانيها باللهجة المصرية، ونتدلع في بداية موسم الصيف وحققت رواجا على منصات التواصل الاجتماعي وموقع يوتيوب.

يذكر أن الفنانة بلقيس كانت قد طرحت أغنية رفقة والدها الفنان الكبير أحمد فتحي في شهر رمضان الكريم، كما أنها تستعد لطرح عدة أغنيات جديدة خلال الفترة المقبلة.