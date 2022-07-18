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مصرع طفل صدمته سيارة بالشرقية.. كان يسير مع والدته

كتب:

نظيمه البحرواي وسمر السيد
11:10 ص | الإثنين 18 يوليو 2022
جثة أرشيفية

جثة أرشيفية

لقي طفل مصرعه، بعدما صدمته سيارة مسرعة، أثناء سيره برفقه والدته بأحد شوارع مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيقات.

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد مصرع «خالد . و . ج»، 3 سنوات، مقيم بعزبة صالح التابعة لمركز بلبيس، حيث صدمته سيارة مسرعة أثناء سيره في الشارع برفقة والدته بمنطقة النقراشى بمدينة بلبيس.

التحفظ على الجثة

وحُرر المحضر اللازم، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفي بلبيس العام، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة والتي تباشر التحقيقات.

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