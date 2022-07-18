مصرع طفل سقط من أعلى منزله بقرية الغزالي في البحيرة

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثاني بمنزل في قرية الغزالي التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، اليوم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارًا بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات يفيد باستقبال المستشفى جثة طفل إثر سقوطه من الطابق الثاني أعلى منزله بقرية الغزالي التابعة لذات المركز، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وبالانتقال إلي مكان الحادث تبين وفاة آدم أحمد عبدالنبي، عام ونصف، إثر سقوطه من أعلى منزله بقرية الغزالي بمركز الدلنجات، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة بمستشفي الدلنجات العام، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة التى تولت التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات الواقعة.

حادث تصادم بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

كان قد شهد طريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون قبل قليل وقوع حادث انقلاب سيارة بالكيلو 25 اتجاه القاهرة، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجميعهم مقيمي القاهرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لتلقي العلاج وتحرير محضر بالواقعة.

حادث تصادم بطريق مصر إسكندرية الزراعي

كما شهد طريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار صباح اليوم، وقوع حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة، وجرى عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.