أحمد العوضي: مفاوضات مع روبرت دي نيرو للمشاركة كضيف شرف في «البلدوزر»

كشف النجم أحمد العوضي عن دخول الجهة المنتجة لفيلمه الجديد «البلدوزر» في مفاوضات مع النجم العالمي روبرت دي نيرو للمشاركة كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.

وقال العوضي في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه سيصور جزءا كبيرا من أحداث الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أنه يأمل في انتهاء المفاوضات مع روبرت دي نيرو بنجاح، لأنه واحد من أهم النجوم العالميين في تاريخ صناعة السينما.

العوضي يحضر لفيلم البلدوزر

ويجري العوضي تحضيرات بدنية مكثفة لأولى بطولاته السينمائية، بخاصة أن «البلدوزر» أول فيلم عربي عن لعبة الفنون القتالية وسيتولى إخراجه المخرج طارق العريان الذي يعكف حاليا على اختيار باقي الأبطال المشاركين بالفيلم.

وفي سياق مختلف، تعاقد أحمد العوضي على بطولة مسلسل جديد مع ياسمين عبدالعزيز لتقديمه في دراما رمضان المقبل، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري، ولم يتم الاستقرار على اسم نهائي له إلى الآن، حيث جاء تعاقد شركة «سينرجي» مع الثنائي بعد نجاحهما الكبير في مسلسل «اللي مالوش كبير» الذي حاز على نسب مشاهدة مرتفعة عند عرضه في موسم دراما رمضان 2021.

آخر أعمال أحمد العوضي

وشارك في بطولة «اللي مالوش كبير» خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، محمود حافظ، دينا فؤاد، عايدة رياض، خالد سرحان، محمود ياسين، أحمد عبدالله محمود، هدى الإتربي، أحمد الرافعي، بدرية طلبة، إيمان السيد وكوكبة من النجوم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.