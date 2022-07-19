الأمن يكشف ملابسات استغاثة فتاة لتعرضها للاختطاف من جانب شخص بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يتضمن استغاثة إحدى الفتيات لتعرضها للاختطاف والاحتجاز من قِبل أحد الأشخاص في محافظة سوهاج.

بلاغ بتغيب فتاة

وبالفحص تبين سابقة تقديم أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقي، ببلاغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بتغيب ابنته «طالبة»، واتهامه أحد الأشخاص «له معلومات جنائية ويقيم بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج» بالتسبب في غيابها.

احتجاز الفتاة وسرقة مشغولاتها الذهبية

وفي وقت لاحق، حضرت الفتاة المذكورة رفقة والدها لمركز شرطة طما بسوهاج، واتهما المذكور باحتجازها والتعدي عليها وسرقة مشغولاتها الذهبية بمساعدة شقيقته «ربة منزل لها معلومات جنائية».

وأمكن ضبط المتهم المذكور في حينه، وقرر أن المذكورة تواجدت طرفه بإرادتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وشقيقته، وضبطهما لتنفيذ الحكم الصادر ضدهما بالسجن المشدد عشر سنوات.