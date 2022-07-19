ميرهان حسين تتصدر الترند بعد طلبها عريسا للزواج

أثارت الفنانة ميرهان حسين، حالة كبيرة من الجدل وتصدرت ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليقها على زواج الثنائي جينيفر لوبيز وبن أفليك، من خلال صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وبدأت قصة ميرهان حسين عندما شاركت الجمهور بمجموعة من الصور الخاصة من حفل زفاف الثنائي جينيفر لوبيز وبن أفليك عبر صفحتها الخاصة، وعلقت عليها قائلة إن هذا الخبر قد فتح نفسها على الزواج، وكشفت بأن باب الطلبات مفتوح لمن يرغب بالزواج بها.

ميرهان حسين تتصدر الترند

وأكدت ميرهان أن هذا الأمر للجادين فقط ولكن البخلاء و«العطيطة» يمتنعون، كما أنها حرصت على تهنئتهم بالزواج فقالت: «مبروك حبيبتي جوجا، وحبيب قلبي بنبونة ربنا يسعدكوا، خلوا بالكم من بعض يا حبايب الحساد كتير خمسة عليكم».

الجمهور يتفاعل مع ميرهان حسين

وهو الأمر الذي جعل الجمهور يتفاعل معها بشكل كبير ومن بينهم عدد من الفنانين فمنهم الفنانة إيمان العاصي التي علقت قائلة: «كدا مش هنتجوز خالص»، لترد ميرهان قائلة: «لما تطلب من أمازون بن أفليك».

وحرص أيضا الفنان مصطفى بسيط على التعليق لها فقال: «أنت عاملة كاستينج للجوازة»، لترد عليه ميرهان قائلة: «أنا تعبت من البلاوي اللي بتتحدف عليا».

يذكر أن الفنانة ميرهان حسين كانت قد شاركت مؤخرا في مسلسل أنا وهي، والذي شاركت فيه بجانب أحمد حاتم وهنا الزاهد وأشرف عبدالباقي وسليمان عيد ومحمود البزاوي، وسلوى محمد علي ومحمد المولى وأحمد عنان ومحمد الصاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبدالعزيز.