محافظ قنا: تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا، لبحث تذليل التحديات لاستلام عدد من المشروعات المُنفذة ضمن المرحلة الاولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمختلف القطاعات الخدمية.

تسهيل إجراءات التخصيص

استعرض محافظ قنا تقرير مجلس الوزراء حول المشروعات المُنفذة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية، مؤكدًا على أهمية الدور الإيجابي الذي لعبته توجيهات وقرارات رئيس مجلس الوزراء في تيسير إجراءات الحصول على الأراضي، وتسليمها بالتوازي مع إجراءات التخصيص.

ووجه «الداودي»، خلال الاجتماع، مسؤولى القطاعات الخدمية بسرعة تيسير إجراءات استلام المنشآت التي تم الانتهاء من تنفيذها ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، تمهيدا لبدء التشغيل التجريبي بها وتقديم الخدمات للمواطنين، مع إعداد تقرير دوري يشمل المشروعات التي تم الانتهاء منها ومطلوب تسليمها، وكذلك المشروعات التي ما زال العمل يجري بها، مشددا على عقد اجتماع أسبوعي بحضور جميع مسؤولي الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من تسليم مشروعات المرحلة الأولى.

تحقيق أهداف المبادرة

ومن جانبه، استعرض العميد محمود محمد وحيد الموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات التي تتطلب سرعة التنسيق مع الجهات المستفيدة، مثل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكباري والشباب والرياضة، موكدا أهمية تعاون جميع الجهات الشريكة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية، وتذليل أي عقبات وتيسير الإجراءات للإسراع في استلام تلك المشروعات للارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية ومن ثم تقديم خدمات أفضل للمواطن بتلك القرى.