رشوان: تحديد لجان ومقرر المحور السياسي في الحوار الوطني الجلسة القادمة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والمنسق العام للحوار الوطني، إن المحور السياسي الآن لدى مجلس الأمناء جاهز بموضوعاته ولجانه الفرعية، ويتبقى فقط تشكيل لجانه ومقرره، والبدء في تحديد جلساته، وهذا سيكون منوط به مجلس الأمناء في اجتماعه القادم.

وأوضح أن مجلس الأمناء لم ينهي مناقشة المادة 18 من لائحة المجلس، كونها تتضمن تشكيل لجان فرعية ونوعية إذا استدعى الأمر، كما تتضمن قواعد العمل داخل هذه اللجان والمشاركة فيها.

مجلس الأمناء شركاء لا خصوم

وأضاف «رشوان»، خلال مؤتمر صحفي، اليوم: «قواعد العمل يعني مين هيشارك، عدد اللي هيشاركوا، مدة الانعقاد، فترة الانعقاد، كل هذه الأمور لم تناقش اليوم، كما أننا اليوم في مجلس الأمناء في كل أعماله اتفقنا على أمرين أننا شركاء لا خصوم، وأن التكافؤ والتوافق بيننا ومعنا هو أساس عمل المجلس، وبالتالي هذه قواعد جرت في الاجتماع الأول، وجرت أيضًا في اجتماع الثاني اليوم، وستكون هي هاديًا لنا فيما يتعلق بالأعمال القادمة».

تشكيل لجنتين لوضع مقترحات للمحورين الاجتماعي والاقتصادي

وأوضح نقيب الصحفيين، والمنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس الأمناء لم يتوقف هنا، بل شكل لجنتين من أربعة أعضاء لكل لجنة على أن يقوم الزميلات والزملاء أعضاء كل لجنة لوضع مقترح محدد للمحور الاجتماعي على حدة، والاقتصادي على حدة، «ايه القضايا الفرعية اللي هناقشها في هاذين المحورين».