ضياء رشوان: 3 محاور رئيسية للحوار الوطني «سياسية واقتصادية واجتماعية»

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والمنسق العام للحوار الوطني، إن مناقشة المادة 18 في لائحة مجلس أمناء الحوار الوطني، الخاصة بتحديد اللجان النوعية واللجان الفرعية أخذت وقت طويلًا في النقاش.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم: «انتهينا بشكل واضح فيما يخص هذه المادة، واستقر رأي مجلس الأمناء وبالإجماع أيضًا على أن تظل المحاور الثلاثة: المحور السياسي – المحور الاقتصادي – المحور الاجتماعي، هي المحاور التي سيجري النقاش حولها وسيجري أيضًا تقسيم اللجان الفرعية التي ستمارس أعمالها في ظل هذه العنوانين الثلاثة.

المحور السياسي استغرق وقتا طويلا لبحث وجهات النظر

وتابع «رشوان» قائلا إنه بُناء على ما استعرضه مجلس الأمناء، وبعد استعراضه عدد القضايا والمتقدمين بها، ونوعيتها، ونوعية الآراء الواردة بها، انتهى مجلس الأمناء في المادة 18 بمناقشة المحور السياسي اليوم، إذ أن المحور السياسي استغرق وقت طويل من تبادل وجهات النظر ولا أقول اختلافا.

وأكمل المنسق العام للحوار الوطني: «لم يكن هناك اختلافا كبيرا لكن كان هناك تباينا في وجهات النظر بين الأعضاء».