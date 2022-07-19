نائب التنسيقية: أمانة الحوار الوطني وجهت دعوة المشاركة للمصريين في الخارج

قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن جلسة اليوم من الحوار الوطني، هي الثانية في ظل عمل مجلس أمناء متوازن يضم كل الاتجاهات والتيارات السياسية، مشيرا إلى مدونة السلوك التي أطلقها مجلس أمناء الحوار الوطني، مع دعوته لجميع التيارات السياسية وممثلي النقابات وجميع المواطنين للمشاركة، باستثناء من لا يعترف بشرعية دستور 2014 أو تلوثت يده بالدماء.

جلسة اليوم من الحوار الوطني تناقش عدة ملفات

أوضح «خليل» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «DMC»، أن جلسة اليوم من الحوار الوطني، تناقش عدة ملفات، أهمها وضع جدول زمني لمناقشات الحوار، المقرر أن تبدأ بالمحور السياسي كمدخل للمحورين الاقتصادي والاجتماعي نظرا لأهميتهما، مؤكدا أن الحوار الوطني سيناقش كل القضايا التي تهم الشارع والرأي العام المصري.

توجيه الدعوة لعدد كبير من المصريين في الخارج

وأشار «خليل»، إلى أنه يتوقع أن تنتهى جلسة اليوم بجدول أعمال لمناقشة الرؤى المشاركة، والمقدمة من مختلف الجهات والكيانات السياسية والنقابات، لافتا إلى أنه جرى توجيه الدعوة لعدد كبير من المصريين في الخارج للمشاركة في الحوار الوطني وإبداء الأراء، وبناء عليه يلزم تحديد جدول زمني للجلسات خلال شهر يوليو.

وأكد النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الجلسات الحوارية ستنتهى بمقترحات تقدم للرئيس عبد الفتاح السيسي.