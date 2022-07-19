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رشوان يكشف أعضاء اللجنتين الاقتصادية والاجتماعية في الحوار الوطني

كتب:

محمود البدوي
07:27 م | الثلاثاء 19 يوليو 2022
الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والمنسق العام للحوار الوطني

الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والمنسق العام للحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والمنسق العام للحوار الوطني، إن اللجنة الاقتصادية تشكلت من الدكتور جودة عبد الخالق، والدكتور طلعت عبد القوي، والدكتور محمد فايز فرحات، والنائبة أميرة صابر.

وأوضح أن اللجنة الاقتصادية ستقدم لمجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه القادم ما لديها من اقتراحات حول القضايا الفرعية التي سيجري مناقشتها حول المحور الاقتصادي.

تشكيل اللجنة الاجتماعية

وأضاف «رشوان»، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن اللجنة الثانية وهي اللجنة الاجتماعية تتألف من الدكتورة فاطمة خفاجي، وكمال زايد، وجمال الكشكي، والدكتورة ريهام باهي.

وتابع قائلا إن اللجنتين ستقدمان للمجلس اقتراحات تفصيلية حول القضايا محل البحث من جانبهما.

مجلس الأمناء سيعاود الانعقاد خلال الشهر الجاري

وأوضح المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس الأمناء سيعاود الانعقاد في فترة لا تزيد عن نهاية الشهر الجاري، ولم يتحدد موعد حتى الآن للجللسة القادمة، لأننا نريد أن نترك للجان الفرعية ومن يرغب من زملاء في مجلس الأمناء أن يمدها بالمعلومات.

ولفت «رشوان» إلى أنه «خلال الجلسة القادمة سيتم تحديد أعضاء ومواعيد انعقاد اللجان الأساسية الثلاثة، لجنة الحقوق والحريات العامة، أو لجنة مباشرة الحقوق السياسية وتمثيل النيابي والأحزاب السياسية أو لجنة المحليات، وهذه هي خلاصة ما جرى اليوم».

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