19 محضرا تموينيا لمكافحة ارتفاع أسعار السجائر في الإسكندرية

تستمر حملات مديرية التموين بالإسكندرية على محال وأماكن بيع السجائر المحلية الأجنبية المسّعرة من قبل الدولة، وذلك بعد رصد عدة شكاوى لمواطنين تفيد قيام بعض التجار المستغلين لموسم المصيف برفع الأسعار عن المحدد لها، ما تبعها تحرير 19 محضرا خلال حملات اليوم.

حملات على جميع مديريات الإسكندرية

وشنت إدارة تموين المنتزه، برئاسة آمال عبد الحميد مديرة الإدارة، حملات أسفرت عن تحرير 3 محاضر بيع سجائر أنواع مختلفة بسعر أزيد، وتحرير محضر لعدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة.

ونفذت إدارة وسط، برئاسة عبد الله عثمان مدير الإدارة حملات على نطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير محضر حيازة عرض سجائر مجهولة المصدر، وتحريز 65 علبة سجائر متنوعة، وكذلك تحرير محضر لعدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة.

كما شنت إدارة شرق، برئاسة فريد شوقي رئيس الرقابة، حملات أسفرت عن تحرير محضرين لبيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة.

عدم الإعلان عن أسعار السجائر

ونظمت إدارة العامرية، برئاسة حسن داود، حملات أسفرت عن تحرير 3 محاضر لبيع السجائر بسعر أزيد، و3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة.

وتمكنت إدارتا برج العرب والجمرك، برئاسة محمد العدوي، مدير الإدارة من تحرير محضرين لبيع سجائر بسعر أزيد.