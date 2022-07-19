تصادم مقطورة وسيارة ملاكي غرب الإسكندرية دون إصابات

شهد الطريق الصحراوي بمنطقة «مرغم»، غرب الإسكندرية، حادث تصادم بين سيارة نقل بمقطورة وسيارة ملاكي، قبل قليل، دون وقوع إصابات، إلا أن الحادث تسبب في توقف الحركة المرورية على الطريق، بدءاً من محرم بك حتى منطقة مرغم، الأمر الذي أدى إلى تكدس السيارات، نظراً لانقلاب المقطورة نتيجة الحادث، ويجري العمل على إزالة أثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات.

تفاصيل حادث الطريق الصحراوي في الإسكندرية

تلقت غرفة عمليات مرور الإسكندرية بلاغاً بحادث انقلاب وتصادم مقطورة بسيارة ملاكي في منطقة مرغم، وعلى الفور، تم الدفع بعدد من أوناش الإنقاذ لإزالة أثار الحادث، وتسهيل الحركة المرورية، وفتح الطريق.

انقلاب المقطورة على جانب الطريق

وبالمعاينة تبين إنقلاب المقطورة على جانب الطريق وتصادمها مع سيارة ملاكي، مما أدى إلى حدوث تلفيات كبيرة بها، دون وقوع إصابات أو وفيات فى الحادث، ويجري فتح الطريق وإزالة أثار الحادث، وتسهيل الحركة المرورية.

وشهد طريق الإسكندرية الصحراوي، في وقت سابق قبل نحو أسبوعين، حادث انقلاب سيارة ملاكي، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، كما تسبب الحادث في تعطل الحركة المرورية جزئياً، وتكدس السيارات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تصادم مروع على صحراوي المنيا

يأتي حادث «مرغم» اليوم الثلاثاء، بعد ساعات قليلة من التصادم المروع الذي شهده طريق الصعيد الصحراوي الشرقي، أمام قرية «البرشا»، في مركز ملوي بالمنيا، نتيجة اصطدام أتوبيس محمل بالركاب بسيارة نقل ثقيل بمقطورة، كانت متوقفة على جانب الطريق لتغيير الإطار، مما أسفر عن مصرع 23 شخصاً، بينهم 3 طلاب، وأصيب نحو 30 آخرين، بينهم 7 طلاب من محافظة أسيوط.