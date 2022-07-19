مراجعة ليلة الامتحان في مادة الأحياء لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022

قدم حسام بسيوني، معلم مادة الأحياء، مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الأحياء لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022، نظرا لاقتراب موعد امتحان المادة، الذي ينطلق غدا الثلاثاء الموافق 19 يوليو الساعة 9 صباحا، وتشتمل المراجعة على أهم الأجزاء الموجودة بالمادة، والأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

أهم النقاط الموجودة بمادة الأحياء لطلاب الصف الثالث الثانوي

أوضح «بسيونى» لـ«الوطن»، أهم النقاط الموجودة بفصول مادة الأحياء لطلاب الصف الثالث الثانوي، وهى كالآتي:

الباب الأول يشمل 5 فصول

الفصل الأول: التركيز على الدعامة والحركة، ومعرفة الفرق بين الدعامة الفسيولوجية والدعامة التركيبية، وكل ما يحتويه الهيكل العظمي، من تقسيم الفقرات ومعرفة رقم الفقرة، ورقم الضلع وتحديد المنطقة الداكنة، وعملية الإجهاد العضلي والوحدة الحركية.

الفصل الثاني: المراجعة الجيدة على الهرمونات وخصائصها مع الاهتمام الشديد بالتغذية الرجعية، والغدة الدرقية والغدد الأخرى الموجودة بالجسم كالبنكرياس، الغدد الهضمية، وكذلك غدد القناة الهضمية، ومعرفة طرق إفرازتها.

الفصل الثالث: من أهم الفصول الموجودة بالمادة، إذ يحتوى على 18 درجة من درجات الامتحان، معرفة الفرق بين التكاثر الجنسي بالاقتران، والأمشاك، والتكاثر اللاجنسي بأشكاله المختلفه، التكاثر فى النبات من حيث معرفة مراحل تكون حبوب اللقاح ومراحل تكوين البويضة، والتكاثر في الإنسان بالنسبة للجهاز التناسلي للإنسان، ومراحل تكوين البويضة وكذلك الحيوانات المنوية، مؤكدًا الاهتمام بدورة الطمس، ويتوقع أنها نقطة امتحان مادة الأحياء والمراجعة على مراحل تكوين الجنين.

وفي الفصل الرابع: مؤكدًا أن المناعة في الكائنات الحية يحتوى على 12 درجة، وتشمل المناعة في النبات ومراجعة أنواع المناعة في النبات كالمناعة التركيبية، المناعة البيوكيميائية، مشددًا على الاهتمام بكل ما يشمل مناعة الإنسان، وطرق المناعة فى الإنسان الطبيعية والمكتسبة.

الباب الثاني يشمل فصلين

الفصل الأول: البيولوجيا الجزيئية تحتوى على 16 درجة ويعتبر الفصل الأكثر إهتماما بعد الفصل الثالث بالباب الأول والذى يحتوى على 18 درجة، ويتكلم هذا الفصل عن ال DNA وينصح معلم مادة الاحياء الطلاب بالتركيز على كيف اكتشف العلماء أن ال DNA هي المادة الوراثية، والتحول البكتيري، وتركيب ال DNA وكذلك تضاعف الDNA.

الفصل الثانى: ويتكلم عن أنواع البروتينات، وتخليط البروتين، وأنواع الأحماض النووية.