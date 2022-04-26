طلاب أولى ثانوي يؤدون الامتحان التدريبي في مادة الأحياء اليوم

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، صباح اليوم الثلاثاء 26 أبريل، الامتحان التدريبي الثاني، للتدريب على استخدام أجهزة التابلت، في الامتحانات الإلكترونية، داخل المدارس، إذ تعقد الامتحانات خلال اليوم الدراسي، في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تطوير المنظومة التعليمية، وتعليم الطلاب على نظام التقويم الجديد.

طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون الامتحان التدريبي في الأحياء

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الامتحان التدريبي، لطلاب الصف الأول الثانوي في مادة الأحياء، ويكون مدة التدريب ساعة، وتتضمن أسئلة الامتحان في كل ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني 2022، حيث أن هذه الاختبارات تدريبية وبدون درجات، ولا يوجد بها رسوب ونجاح، موضحة أن الامتحانات التدريبية لتجهيز الطلاب لامتحانات نهاية العامة الدراسي، والمنتظر عقدها في 11 مايو المقبل.

الامتحان التدريبي مهم لطلاب الصف الأول الثانوي

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحان التدريبي لطلاب الصف الأول الثانوي، مهم للغاية، كونها بروفة أخيرة، قبل دخول امتحانات آخر العام الدراسي 2021-2022، حيث تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني مزيج بين الإلكتروني والورقي، بواقع 70% إلكتروني، و30% ورقي، موضحا أن الامتحانات التدريبية هدفها تعليم الطلاب على تظام التقويم الجديد، وكيفية التعامل مع التابلت في حل الأسئلة.

الامتحان التدريبي دون درجات

قال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الامتحان التدريبي لطلاب الصف الأول الثانوي، يعقد بدون درجات، لافتا إلى أن امتحانات آخر العام الدراسي 2021-2022، للصف الأول الثانوي، ستبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 11 مايو المقبل وتعقد ورقيا وإلكترونيا في لجان مجهزة، تطبّق الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، مضيفا أن الامتحانات ستنتهي يوم الأربعاء الموافق 25 مايو بمادة الأحياء، والامتحانات تعقد بنمط الأسئلة التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.