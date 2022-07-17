تعرف على قيمة فاتورة الكهرباء ومعدل الاستهلاك لشهر يوليو في شركة القناة

مع زيادة معدلات الإستهلاك في فصل الصيف واعتماد المصريين علي التكييف بشكل رئيسي في المنازل وأماكن العمل، زادت قيمة فاتورة الكهرباء بشكل كبير لمعظم عملاء شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

وبدأ كثير من المواطنين في البحث عن فاتورة الكهرباء في شهر يوليو ومعدل الإستهلاك في شركة القناة لتوزيع الكهرباء، خاصة مع اقتراب شهر أغسطس الذي ترتفع فيه الفاتورة مع بدء العام الجديد.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في شركة القناة

ويمكن الإستعلام عن فاتورة الكهرباء في شركة القناة لتوزيع الكهرباء بعدة خطوات بسيطة بالدخول علي موقع شركة الكهرباء من هنا واتباع العديد من الخطوات الاسترشاديه للوصول إلي النتيجة.

ويشترط بعد الدخول اختيار فرع شركة القناة ضمن شركات الكهرباء الموجودة وبدء البيانات المطلوبة كرقم العداد الموجود وبيانات المستخدم، كما يمكنك أيضا إدخال المبلغ الذي ترغب في سداده.

وبحسب البيانات المنشورة علي الموقع الرسمي للشركة القابضة للكهرباء والطاقة فإنه يمكن الاستعلان عن فاتورة الكهرباء في شركة القناة لمعرفة قيمة الفاتورة المستحقة ذاتها دون سدادها باتباع نفس الخطوات.

كما سهلت الشركة علي المواطنين سداد فاتورة الكهرباء بشركة القناة عبر بطاقات ميزة التي يتم الحصول عليها من البنوك الحكومية المختلفة أو الدفع من خلال شركتي أمان وفوري.

خطوات إرسال الشكاوي

كما سهلت الشركة عملية تقديم الشكاوي عبر نفس البوابة باتباع خطوات إرسال الشكوي أو عبر جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك أو عبر الخط الساخن علي رقم 121 أو عبر الرسائل القصيرة علي رقم 91121 أو عبر الواتساب من خلال