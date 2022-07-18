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مرفق الكهرباء يتدخل لحل مشكلة مواطن يتضرر من عدم انتظام الجهد بأكتوبر

كتب:

سلامة عامر
09:18 م | الإثنين 18 يوليو 2022
فني كهرباء خلال الكشف على الجهد

فني كهرباء خلال الكشف على الجهد

كشف جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، عن تدخله الفوري للشكوى الواردة للجهاز من أحد المشتركين يتضرر فيها من عدم انتظام الجهد الكهربائي بمدينة الفردوس بمدينة 6 أكتوبر.

إجراء المعاينة ومراجعة مسار التغذية للتأكد من سلامة جميع التوصيلات

وأشار الجهاز إلى أنه وبدراسة موضوع الشكوى بالجهاز مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، والتي قامت بدورها في إجراء المعاينة ومراجعة مسار التغذية للتأكد من سلامة جميع التوصيلات وتم مراجعة أكشاك الحلقة.

اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو خفض الجهود على الحلقة من المحطة المغذية

قال جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إنه تبين بعد إجراء المعاينة ومراجعة مسار التغذية ارتفاع الجهود في الحلقة، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو خفض الجهود على الحلقة من المحطة المغذية.

تواصل مسؤولي الجهاز مع مقدم الشكوى وإبلاغه بما تم فيها

وأشار الجهاز إلى أنه تم قياس الجهد ووجد في الحدود المسموح بها، لافتا إلى أنه تم التواصل من قبل مسؤولي الجهاز مع مقدم الشكوى وإبلاغه بما تم في الشكوى وبذلك تم إزالة أسباب الشكوى.

كيف تتواصل مع مرفق الكهرباء لتقديم شكواك؟

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عددا من الطرق والآليات لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر أو من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز والبرید «ص. ب» 73 «بانوراما أكتوبر» رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم والفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479 والاتصال على التلیفون رقم 23421475 «داخلي 154».

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.