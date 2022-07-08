أماكن للخروج في العيد بالقاهرة والجيزة 2022.. لقضاء إجازة الـ9 أيام

وفق بيان مجلس الوزراء، تستمر إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة 9 أيام، إذ تبدأ الإجازة من الجمعة الموافق 8 يوليو وتستمر حتى السبت الموافق 16 من نفس الشهر، لذلك يبحث الكثيرون عن أماكن للخروج في العيد 2022، حيث يمكن استغلال تلك في الفترة في اللقاءات الأسرية والخروج.

أماكن للخروج في العيد 2022

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء، أماكن للخروج في العيد في القاهرة 2022، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 2022، في السطور التالية:

حديقة الأزهر

تعد حديقة الأزهر من أجمل وأكبر الحدائق الموجودة في مصر، وهي مناسبة للخروجات العائلية والأسرية، والتجمعات، ويمكنك مشاهدة قلعة صلاح الدين من داخلها، وبها الكثير من المطاعم والكافيهات، وأماكن مخصصة للأطفال، وهي تفتح أبوابها يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 10 مساءً.

برج القاهرة

يقع في قلب القاهرة، وهو أطول برج معماري في القارة الأفريقية، ويقع على النيل، وتم تصميمه على شكل زهرة لوتس، ويتكون من 16 طابق، ويمكن رؤية القاهرة بالكامل من الطابق الأخير، كما انه في هذا الطابق يوجد مطاعم حيث يمكن تناول المشروبات والأطعمة.

القرية الفرعونية – البحر الأعظم

وتضم القرية الفرعونية عدد من المتاحف، ويرتدي العاملين فيها لابس الفراعنة وهناك نموذج لمقبرة توت غنج أمون، وتفتح أبوابها للزوار بداية من 9 صباحًا وحتى الـ7 مساءً.

دريم بارك

واحدة من أكبر الملاهي الموجودة في الشرق الأوسط، وتقع في منطقة السادس من أكتوبر، وهي تحتوي على العديد من الألعاب والمناطق المخصصة للأطفال، كما أنها مكان مثالي لقضاء وقت مع أفراد الأسرة، وتقدم الملاهي العديد من أنواع التذاكر بقيم مادية مختلفة، ما بين للأصدقاء والعائلة وللأفراد وشاملة الوجبات، ويمكن لكل شخص اختار المناسب.