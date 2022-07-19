«رشوان»: الحوار الوطني يمثل المجتمع بأكملة.. ولا توجد فئوية في مناقشاته

رد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والمنسق العام للحوار الوطني، على سؤال عن عدم وجود ممثلين لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن مجلس أمناء الحوار الوطني، إذ قال إن «مجلس أمناء الحوار الوطني لا يمثل فئات، ونحن هنا ليس لإنشاء دولة، بل وبحسب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن الحوار الوطني يأتي كحوار سياسي حول أولويات العمل الوطني».

رشوان: لا يوجد حديث فئوي في جلسات الحوار الوطني

وأضاف «رشوان»، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، «إحنا مش هندخل أبدًا في التمثيل الفئوي، وكان ذلك أحد مخرجات اجتماع اليوم، لأنه كانت هناك ملاحظة أثيرت من بعض الزملاء حول هذا الأمر، وكان هناك إجماع من المجلس على أنه لا تمثيل لبحراوي ولا قبلاوي ولا أسمراني ولا أبيضاني ولا امرأة ولا طفل ولا شاب في الحوار، لن يوجد كلام فئوي على الإطلاق في جلسات الحوار الوطني».

منسق الحوار الوطني: القضايا الفئوية لها مجالس متخصصة

وأوضح المنسق العام للحوار الوطني ونقيب الصحفيين، أننا الأن نتحدث عن الحقوق العامة للمواطن، وهذا المواطن هو من الطفل الرضيع من سن يوم، حتى الشخص المسن.

وأكمل قائلا: « القضايا الفئوية لها مجالس أخرى مثل المجلس القومي لأصحاب ذوي الإعاقة، ولها تشريعاتها، لو هناك شيء ناقص ممكن أن نفتح حوله نقاشا على سبيل الاقتراح».