حبس 16 عنصرا إجراميا بعد ضبطهم أثناء اختبائهم في مزرعة دواجن بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق في طوخ بمحافظة القليوبية اليوم، بحبس 16 عنصرا إجراميا هاربين من قضايا قتل وشروع في قتل وسرقة بالإكراه ومخدرات، في حملة مكبرة استهدفت المتهمين أثناء اختبائهم في إحدى مزارع الدواجن بطوخ، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة وطن مخدرات، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق.

اختباء 16 عنصرا إجراميا في مزرعة

وردت معلومات سرية إلى مباحث القليوبية، تفيد باختباء 16 عنصرا إجراميا شديدي الخطورة من بينهم 10 عناصر جنائية مطلوب ضبطهم في قضية شروع في قتل وآخرين محكوم عليهم في قضايا متنوعة، أبرزها سرقة بالإكراه وشروع في قتل ومخدرات بإحدى مزارع الدواجن بدائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

ضبط مخدرات وأسلحة بحوزة المتمهين

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهم، وبحوزتهم 22 قطعة سلاح ناري عبارة عن 15بندقية آلية و2 بندقية خرطوش و3 طبنجات و2 فرد خرطوش و46 خزينة وكمية كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة وكمية من نبات البانجو المخدر تزن طن و2,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين و500 جرام لمخدر الحشيش و10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو وسيارة ربع نقل وكمية كبيرة من المبالغ المالية.

وبمواجهتهم اعترفوا في محضر التحقيقات بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي والسيارة لترويج المخدرات على العملاء.